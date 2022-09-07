Silivrispor'a Babacan bir sponsor

İrfan Ergün’ün sahibi olduğu BBC Otomotiv yeni sezonda Silivrispor’un kırmızı-mavili formasının sırt Sponsoru olacağını beyan etmesi, Silivrispor camiası ile birlikte Çolakoğlu ve Şahin’i memnun etti. Anlaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu, duygularını şöyle dile getirdi, “BBC Otomotiv sahibi İrfan Ergün, bu sene forma sırt Sponsorumuz olmuştur. Kendilerine Silivrispor’umuza sahip çıktığı İçin teşekkür ediyoruz. Yaşasın menfaatsiz karşılıksız Silivrispor sevgimiz. Bu oluşuma destek veren her Sponsorumuz bizim için çok değerlidir. Bu camianın başarısı için desteğini esirgemeyen herkese Silivrispor camiası adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.