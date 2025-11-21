Silivrispor'a Gençlerden 10 Takviye

TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 13 futbolcusuna ceza verilen Silivrispor’da, yönetim hızlı bir karar alarak altyapıdan 10 genç oyuncuyu A takıma dahil etti. Kulüp Başkanı Murat Yıldız’ın talimatıyla gerçekleşen bu adım, kulübün kendi öz kaynağına güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yıldız: “Zor günleri gençlerimizle aşacağız”

Başkan Murat Yıldız ve yönetim kurulu, yaşanan sürecin ardından hem sportif hem de moral anlamda toparlanma sürecine girdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda seçilen genç futbolcular, A takım antrenmanlarına katılarak tecrübeli isimlerle birlikte çalışma fırsatı buldu.

Kulüp yönetimi, yaptığı açıklamada “Bu dönem, genç oyuncularımız için büyük bir fırsat. Silivrispor’un geleceğini kendi evlatlarımızla inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hazırlık Maçıyla İlk Sınav

Altyapıdan gelen 10 genç oyuncunun, pazar günü oynanacak olan Başakşehir U-19 hazırlık maçında sahada değerlendirileceği belirtildi. Takımın yeni formasyonu ve gençlerin performansı bu maçta teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.