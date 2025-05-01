Silivrispor'a Turu Kaleci Efe Baran Getirdi: 4-3

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan karşılaşma, aşırı rüzgar ve fırtına altında zorlu şartlarda gerçekleşti. Her iki takım da maça kontrollü bir oyunla başladı. Orta saha oyuncularının top kontrolünde zorlandığı ve pozisyon üretiminin sınırlı kaldığı ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da benzer bir oyun anlayışı sürdü. Maçın son bölümlerinde Silivrispor savunmaya çekilirken, Tire 2021 rakip kalede daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Bu dakikalarda sahneye çıkan Silivrispor kalecisi Efe Baran, Tire'nin net üç gol pozisyonunu kurtararak takımını ayakta tuttu. Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında iki penaltıyı kurtaran kaleci Efe Baran Salihlioğlu, Silivrispor'un 4-3'lük galibiyetinde başrolü oynadı ve takımına turu getiren isim oldu.

Silivrispor'un Yeni Rakibi: Mazıdağı Fosfat

Bu sonuçla bir üst tura yükselen Silivrispor, aynı saatlerde oynanan diğer karşılaşmada Amasyaspor'u 3-0 mağlup eden Mazıdağı Fosfat ile eşleşti.