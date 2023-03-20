Silivrispor, Babaeski'yi zorla geçti 1-0

Babaeski 100. Yıl Stadı’nda oynanan maçta temsilcimize 3 puanı getiren tek golü 34. dakikada Tayfur Emre Yılmaz attı. Bu sonuçla Silivrispor puanını 45’e yükselterek en yakın rakibi Görükle İpek önünde 4 puanlık farkla liderliğini sürdürürken Babaeski de haftayı 16 puanla kapattı. Maça hızlı başlayan taraf Silivrispor oldu geliştirdiği sağlı sollu ataklarla pozisyon üretmeye çalışan Silivri takımı bir türlü istediği varyasyonları gerçekleştiremedi. Oldukça zayıf rakibi karşısında vasat bir oyun sahneleyen Silivrispor mutlak kazanması gereken maçı zorda olsa bulduğu tek golle kazandı ve liderliğini sürdürdü.