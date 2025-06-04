Silivrispor Başkan Adayı Murat Yıldız'dan Anlamlı Ziyaretler

Silivrispor Kulübü Başkan Adayı Murat Yıldız, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta ile geçmiş dönem Güreş Ağası Çetin Ceylan’ı çalışma ofislerinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde, Silivrispor’un sportif ve kurumsal geleceğine yönelik projelerini paylaşan Murat Yıldız, sporun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Yıldız, “Silivrispor sadece bir futbol kulübü değil, bu kentin ortak değeridir. Bu değeri büyütmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için hep birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Silivri’de sporun gelişimi adına önemli temaslarını sürdüren Yıldız, spor camiasının birleştirici gücüne vurgu yaparak, yeni dönemde ortak akıl ve dayanışma ile hareket edeceklerini belirtti.