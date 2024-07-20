Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu'ndan Sitem: 'Nereye Kadar!'

Çolakoğlu, Silivrispor’un marka değerine dikkat çekerek, “Kimse kusura bakmasın ama biz ilçemizin marka değeri Silivrispor için elimizi taşın altına koyuyoruz. Ama nereye kadar!” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakoğlu, kombine biletlerin satışa çıktığını ancak ilginin beklenen düzeyde olmadığını belirterek, “Kombinelerimiz satışa çıktı bakıyorum da hiç soran bile yok. Bu mudur yani Silivrispor’a sahip çıkmak? Yazık, çok yazık” diyerek sitem etti.

Silivrispor’un başarılı bir sezon geçirmesi ve taraftar desteğiyle daha büyük başarılara imza atması için herkesi kulübe destek olmaya çağıran Çolakoğlu, ilçenin takımına sahip çıkılmasının önemini vurguladı.