Silivrispor, Beylerbeyi'ni ligde tuttu 0-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçta lider Silivrispor, küme düşme potasında olan Beylerbeyi takımına yenildi. Soğuk ve yağışlı bir havada oynanan maçta ev sahibi Silivrispor maça hızlı başladı ve daha ilk dakikalarda rakibi üzerinde üstünlük kurarak oyunun hakimiyetini elinde bulundurdu. Kanatlardan geliştirdiği ataklarda etkili ortalar çıkaramayan Silivri takımı ilk yarı defansında sıkıntılı anlar yaşamadı. İlk yarı başladığı gibi 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda ıslanan ve kayganlaşan zeminde top hakimiyeti son derece zorlu dakikalar yaşandı. Müsabakanın 87.dakikasında Silivrispor defans oyuncusu Cem’in çizgiye yakın yerde aldığı darbe ile yerde kalmasına devam veren hakem orta sahadan dönen topta yerde olan oyuncunun ofsayttı bozmasıyla Beylerbeyi takımında Olcay Gürel defansın arkasına sarktı ve golünü attı durumu 0-1 yaptı. Bu golle birlikte uzun süre itirazlar sonuç getirmedi. Müsabaka bu skorla tamamlandı.