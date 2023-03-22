Silivrispor bir rakibini daha devirdi 5-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası iyi bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Silivrispor sonuca gitmekte zorlanmadı zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun sahneleyerek maçı 5-0 kazanmasını bildi. Maç hızlı başlayan taraf Silivri takımı oldu. Müsabakanın daha ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun anlayışı sahneleyen Silivrispor kalesinde pozisyon görmeden maçı tamamladı. Müsabakanın 33. dakikasında Emirhan Karaman ile durumu 1-0 yapan Silivrispor bu golden sonra birbiri ardına goller de kaçırmaya başladı. Müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında 45+5’te Muhammet Yeşilyurt durumu 2-0 yapan golü kaydetti ve atılan golün santrası yapılmadan müsabaka tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivri takımı 54.dakikada Mehmet Fatih Dündar ile durumu 3-0 yaptı. 69. dakikada Arif Bostancı ile durumu 4-0 yapan Silivrispor bu dakikadan sonra oyunu rölantiye aldı. Müsabakadaki son gol ise 82. dakikada Mehmet Aydın’dan geldi ve maç 5-0 üstünlük ile noktalandı. Silivrispor aldığı bu skorla puanını 48 yaparak zirvedeki keyfini sürdürürken Harp İş takımı ise 16 puanda kaldı.