Silivrispor canını zor kurtardı 0-0

Maç öncesi Zaferspor yönetici ve oyuncuları tarafından fiili saldırılarda bulunulan Silivrispor kafilesi baskı altında çıktıkları maçta sahada da sertlikle mücadele etmek zorunda kaldı. Müsabakanın 32.dakikasında Zafersporlu oyuncu kırmızı kart gördü ve geri kalan dakikalarda ev sahibi ekip 10 kişi mücadele etse de Silivrispor baskılı oyununda bir türlü golü bulamadı. Zorlu ve baskılı geçen maç 0-0 berabere tamamlanmıştır.

İŞKAR’A YUMRUK ATILDI

Müsabakanın ikinci yarısının ilk çeyreğinde saha kenarında çıkan tartışmalarda Silivrispor teknik patronu Erdal İşkar’a da yedek oyuncular saldırıda bulunmuş maçın hakemi saldırıyı gerçekleştiren yedek oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştır.

MÜSABAKA BİTİMİNDE DE SALDIRI

Sert ve çekişmeyle geçen ve 0-0 berabere tamamlanan müsabakanın sonu düdüğü ile birlikte hem saha içi hem de tribünden sahaya atlayan taraftarlar da Silivrisporlu oyunculara saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırıları maçta görevli polis ekipleri ellerinden geldiğince bertaraf etmişlerdir.