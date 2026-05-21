Silivrispor'da 40 Milyon TL'lik Tarihi Bağış

​Silivrispor’da Yeni Dönem ve Devir Teslim

​Silivrispor Kulübü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından, idari yönetimde devir teslim töreni resmi olarak gerçekleştirildi. Delegelerin büyük çoğunluğunun teveccühüyle başkanlık makamına seçilen iş insanı Cemil Kızılkaya ve yönetim kurulu, eski başkan Nuri Çolakoğlu’ndan görevi devraldı. Tören, kurumsal birliktelik ve kulübün geleceğine yönelik vizyoner beyanlarla ön plana çıktı.

​Çolakoğlu'ndan Kurumsal Teşekkür ve Kasa Devri

​Devir teslim merasiminde ilk sözü alan eski başkan Nuri Çolakoğlu, pazar günü gerçekleştirilen kongrenin Silivri kentine ve camiaya hayırlı olmasını diledi. Kulübün borç gündeminden ziyade artık sportif başarılar, altyapı projeleri ve saha içi sonuçlarla anılması gerektiğinin altını çizen Çolakoğlu, tecrübeleriyle her zaman yeni yönetimin destekçisi olacaklarını ifade etti. Çolakoğlu, ayrıca kulüp kasasında net 200 bin TL nakit varlık bırakarak idari süreci şeffaf bir şekilde teslim etti.

​Cemil Kızılkaya’dan Rekor Finansal Destek

​Görevi devralan yeni başkan Cemil Kızılkaya, kulübün kurumsal yapısını güçlendirmek ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına tarihi bir hamleye imza attı. Seçim öncesinde spekülasyonlara yol açmaması adına açıklamadığı taahhüdünü törende paylaşan Kızılkaya, Silivrispor’a şahsi bütçesinden tamamen bedelsiz ve hibeler kapsamında 40 milyon TL nakdi bağış yaptığını ilan etti. Bu rekor finansal destek salonda büyük bir coşku ve memnuniyetle karşılandı.

​Sürdürülebilir Başarı Hedefi

​Başkan Kızılkaya, yaptığı vizyoner konuşmada, Silivrispor’un kurumsal onurunu ve geleceğini en üst düzeyde temsil edeceklerini belirtti. Kulübün tüm paydaşlarıyla el ele, ego ve kişisel hırslardan uzak, şeffaf bir yönetim modelini benimseyeceklerini vurgulayan Kızılkaya, tek hedeflerinin kentin en büyük markasını üst liglere taşımak olduğunu kurumsal jargonla ifade etti. Konuşmaların ardından resmi imzalar atılarak yeni döneme start verildi.