Silivrispor'da Bahadır'da imzayı attı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Silivrispor iç transfer altyapıdan yetiştirdiği oyuncusu Bahadır Bilen ile anlaşma sağladı. Genç stoper ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Silivrispor İdari binasında yapılan görüşmelerde Kulüp İkinci Başkanlarından Cengiz Yıldırım bu transferin bitirilmesinde önemli bir pay sahibi olan isimlerden oldu ve imzayı da kendisi attırdı. Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karabulut’da bu transferin imza aşamasında hazır bulunarak gelecek için önemli bir imza attıklarını dile getirdiler.