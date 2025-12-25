Silivrispor'da Bariş Korkmaz Ve Yasin Kargı Sahalara Dönüyor

Bahis soruşturması kapsamında 45 gün ceza alan Silivrispor futbolcuları Barış Korkmaz ve Yasin Kargı, cezalarının sona ermesiyle birlikte ligin ikinci yarısında yeniden forma giyebilecek

Silivrispor'da Bariş Korkmaz Ve Yasin Kargı Sahalara Dönüyor
Teknik heyetin kadroya dahil etmeyi planladığı Barış Korkmaz’ın orta sahada, Yasin Kargı’nın ise kanat forvet pozisyonunda görev alması bekleniyor. İki oyuncunun sahalara dönüşü, ikinci yarı öncesinde Silivrispor cephesinde moralleri yükseltirken, hücum ve oyun kurgusunda takıma önemli katkı sağlamaları hedefleniyor.

