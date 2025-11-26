Silivrispor'da Batuhan Kurt Alarmı

Tedavi Milli Takım Masörü Kırtaş’a Emanet

Teknik Direktör Özcan Karakiraz, yıldız oyuncuyla yakından ilgilenirken, Batuhan Kurt’un tedavisi Milli Takım masörlerinden Hakan Kırtaş tarafından uygulanıyor. Sağlık ekibi, oyuncunun durumunu gün gün takip ederek en sağlıklı şekilde sahaya dönmesi için yoğun mesai harcıyor.

Sakatlığın ciddi olmadığı, ancak hafta sonu oynanacak kritik karşılaşma öncesi risk alınmak istenmediği öğrenildi.

Hedef Net: Sinop Deplasmanına Yetiştirmek

Silivrispor cephesinde tüm planlamalar, takımın hücum gücündeki en kritik isimlerden olan Batuhan Kurt’u Sinop deplasmanına yetiştirmek üzerine kuruldu. Teknik heyet, golcü oyuncunun son kontrollerinin ardından maç kafilesine dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.