Silivrispor'da Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Serdar Şahin, görevi Nuri Çolakoğlu’ndan devraldı: “Konuşmayacağım, işlerim konuşacak”

Törende duygusal anlar yaşandı

15 Haziran 2025’te yapılan kongrede Silivrispor Kulüp Başkanı seçilen Serdar Şahin, görevi eski başkan Nuri Çolakoğlu’ndan kulüp binasında düzenlenen törenle devraldı. Törende birlik, beraberlik ve vefa mesajları dikkat çekti.

Nuri Çolakoğlu: “Destek zamanı”

Çolakoğlu, “Allah kolaylık versin yeni yönetime. Tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım. Artık herkes sussun, bir Silivrispor’umuz var. Destek zamanı, hayırlı olsun” dedi.

Serdar Şahin: “Kazanan Silivrispor oldu”

Yeni başkan Şahin, “Ben çok duygusal bir insanım, konuşmakta zorlanıyorum ama işlerim konuşacak. Nuri Başkanıma teşekkür ederim, kulübe geldik, her şey dört dörtlük. Gönlünü koyan herkes burada. Kaybeden olmadı, hepimiz kazandık. Silivrispor kazandı. Bu yola baş koyduk, her şeye varız” ifadelerini kullandı.

“Silivrispor’a canım feda”

Törende yeniden söz alan Çolakoğlu, “Silivrispor’a namusumuz gibi sahip çıktık. Her zaman kulübümüzün emrindeyiz” dedi. Şahin ise, “Silivrispor’a canım feda diyerek oyumu kullandım. Kaybetseydim de aynısını yapardım. Spor için vardık, yine varız” diyerek yanıt verdi.

Yeni Yönetim Kurulu:

Asil Üyeler:

Mustafa Cansever, Yalçın Ekici, Sıdkı Alçan, Halil Tonguç, Murat Tuncer, Ramazan Alcan, Bülent Erçağ, Adem Argıç, İlhan Tekin, Ali Demirel, Mustafa Karagöz, Aydın Güzdemir, Kadir Kılıç, Erhan Çatal, Levent Saygılı, Ayhan Baş, Serkan Kenar, Enis Elmas

Yedek Üyeler:

Orhan Dikici, Ersoy Işıköndeş, Eşref Çeçen, Ali Güvenç, Fahrettin Esin, Ercan Tezeller, Suat Tunç, Burak Yetkin, Özcan Faydalı, Kaplan Karabiber

Denetim ve Disiplin Kurulları:

Asil: Şaban Koran, Oktay Yüksel, Metin Çetinkaya – Okan Adalı, Şanlı Taşkın, Ercan Fidancık

Yedek: Kerim Karagöz, Tolga Günaydın, Göktuğ Cömert – Gürsel Ecevit, Gökhan Başar, Hüseyin Ferudun Uzun