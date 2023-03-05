 Silivrispor'da Erdal İşkar farkını koydu 2-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası müthiş bir heyecana sahne olan maçta Silivrispor sonuca gitmekte zorlandı. Maça hızlı başlayan ekip Silivrispor oldu daha ilk dakikalarda rakibinin üzerinde baskısını kurmaya ve oyunun tüm hâkimiyetini elinde tutmaya başladı. Grupta bir puanla Silivrispor’un hemen peşinde olan Yuvacıkspor takımı orta sahaya hakim olamamasının cezasını çekti adeta. Özellikle ilk yarıda kanatlardan yapılan bindirmelerde Yuvacık defansı ve kalecisi zor anlar yaşadı. Müsabakanın 43.dakikasında kullanılan serbest atışta arka direkte topla buluşan Silivrispor defans oyuncusu Bülent Demir tek vuruşla ağları havalandırdı ve Silivrispor lehine durumu 1-0 yaptı. Bu golle birlikte ilk yarı da tamamlanmış oldu.



İKİNCİ YARI ATAKLAR SIKLAŞTI

Oyunun ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Silivrispor özellikle yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından tüm oyunu rakip kale önüne yaktı. Müsabakanın 59.dakikasında Yuvak takım kaptanı Anıl hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı ve takımını eksik bıraktı. Müsabakanın 78. dakikasında Muhammet sol çaprazdan Yuvacık ceza alanı içine girerken yaptığı şut ağlara takıldı ve durum 2-0 oldu. Bu dakikadan sonra oyunun tüm hakimiyetini elinde tutan Silivrispor istediği gibi yönlendirdiği oyunu bu skorla tamamlattı.



35 PUANLA LİDER SİLİVRİSPOR

Silivrispor evinde aldığı bu galibiyetle puanını 35 yaparak liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Yuvacıkspor ise 31 puanda kaldı ve puan farkı da açılmaya başladı.



TARAFTAR HARİKAYDI

Zorlu geçen doksan dakika boyunca Silivri tribünleri susmak bilmedi ve takımlarını desteklediler. 2-0 alınan galibiyetin ardından Silivrisporlu oyuncular maçın zaferini yine taraftarları ile birlikte saha içinde hep birlikte kutladılar.

