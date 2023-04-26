Silivrispor'da Erdal İşkar kalacak mı?

Bunun nedeni ise kulüp başkanı Akgün Duru’nun haziran ya da temmuz ayında yapılacak olan olağan genel kurulda aday olup olmama konusunda henüz karar vermemiş olması. Duru bu nedenle de henüz karar veremediği için İşkar’a resmi teklif yapamıyor.

DURU: BİZ KENDİMİZLE İLGİLİ KARAR VERELİM SPORTİF YAPILANMA SONRA

Konuyla ilgili resmi açıklama da İDAŞ Çatalcaspor maçını teknik direktör Erdal İşkar ile birlikte izleyen kulüp başkanı Akgün Duru’dan geldi. Duru konuyla ilgili sorumuz üzerine önlerinde bir genel kurul olduğunu söyledi. Duru “Önümüzde bir genel kurul var. Biz kendimizle ilgili karar verelim sportif yapılanma sonra.” diye konuştu.

Haber: İskender KORDU