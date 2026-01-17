Silivrispor'da İstikrar Mesajı: Nuri Çolakoğlu Yeniden Başkan

Silivrispor’un bugün gerçekleştirilen olağan kongresinde tek listeyle seçime giren eski başkan Nuri Çolakoğlu, delegelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede yapılan konuşmalar, kulübün geleceğine yönelik birlik, istikrar ve sürdürülebilirlik mesajlarıyla öne çıktı.

Kongreye Yoğun Katılım

Silivrispor Kongresi; geçmiş dönem başkanları, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve spor camiasının yöneticileri, muhtarlar, delegeler ve çok sayıda Silivrispor sevdalısının katılımıyla gerçekleşti. Kongre salonunda oluşan atmosfer, kulüp etrafında kenetlenme iradesini bir kez daha ortaya koydu.

Murat Yıldız: “Bu Görevler Gelip Geçici”

Kongrede söz alan eski başkan Murat Yıldız, konuşmasına salondaki katılımcıları selamlayarak başladı. Görev süresi boyunca benimsedikleri anlayışın “geçmişe saygı, geleceğe vizyon” olduğunu vurgulayan Yıldız, nezaket, hoşgörü ve kapsayıcılığın kulüp yönetiminde temel ilke olarak benimsendiğini ifade etti.

Yıldız, göreve geldikleri dönemde kulübün oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Silivrispor’u yaklaşık 40 milyon TL borçla devraldık. A takımda cezalı futbolcular, haciz dosyaları ve ciddi mali sıkıntılar vardı. Ancak bu sorumluluğu bilerek ve isteyerek üstlendik” dedi.

Borç 18 Milyon TL’ye Düşürüldü

İki aylık kısa sürede yoğun bir mücadele verdiklerini dile getiren Murat Yıldız, kulübün mali yapısını toparlamak adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Yapılan ödemeler ve düzenlemeler sonucunda borcun 18 milyon TL seviyesine kadar düşürüldüğünü açıklayan Yıldız, bu tabloyu yeni yönetime teslim edecek olmanın gönül rahatlığını yaşadığını söyledi.

Sahada Yeniden Ayağa Kalkış

Sportif süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, çok sayıda futbolcunun ayrılması sonrası hızlı transferlerle takımın yeniden oluşturulduğunu belirtti. İlk haftalarda alınan sonuçların ardından takımın toparlandığını ifade eden Yıldız, liderin mağlup edilmesiyle birlikte Silivrispor’un hedeflerini sahada net şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tesisleşme ve Kalıcı Gelir Vurgusu

Konuşmasında tesisleşmenin önemine de dikkat çeken Murat Yıldız, Silivrispor’un kalıcı gelir kaynaklarına kavuşması için yerel yönetimler ve spor otoriteleriyle temaslar kurulduğunu aktardı. Silivrispor’un sadece bugünü değil, geleceği için de planlı bir yapı oluşturulduğunu ifade etti.

Çolakoğlu’na Güven ve Destek

Görev devri öncesinde Nuri Çolakoğlu ve yeni yönetime başarılar dileyen Yıldız, “Rayına girmiş, hedefleri olan, teknik ekibi ve futbolcularıyla güçlü bir kulübü emanet ediyoruz. Silivrispor’un her zaman yanındayım” ifadelerini kullandı.

Yeni Döneme Birlik Mesajı

Kongrenin sonunda yeniden başkan seçilen Nuri Çolakoğlu, delegelere teşekkür ederken, Silivrispor’u daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kongre, alkışlar ve birlik mesajlarıyla sona erdi.