Silivrispor'da kongre rüzgarı

Haziran ya da temmuz ayında yapılması planlanan genel kurul öncesi kulüp başkanı Akgün Duru da sessizliğini bozdu. Duru adaylık konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

“KENDİMLE İLGİLİ KARAR VERMİŞ DEĞİLİM”

Duru “Kendimle ilgili karar vermiş değilim. Ama altıncı ya da yedinci ay kongremiz var. Bakacağız. Değerlendirmemizi yapacağız. Şampiyon olduk diye koltuk bizde kalacak diye bir şey yok. Daha iyi birileri çıkarsa da her zaman destek olmaya devam ederiz.” dedi.