Silivrispor'da kongre tarihi kesinleşti
Grubunda şampiyon olarak adını TFF 3. Lige yazdıran Silivrispor olağan genel kurul tarihini kesinleştirdi ve 11 Haziran'da ilk oturumunu çoğunluk sağlanmazsa 18 Haziranda da ikinci oturumunu yaparak profesyonel lig için başkan ve yönetim kurulunu oluşturacak.
TFF 3. Ligde mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün yaptıkları kahvaltılı toplantıda olağan genel kurul için kesin tarihi belirleyerek karar defterine işlediler. Yönetim kurulu tarafından alınan karar neticesinde Silivrispor olağan genel kurulunun ilk oturumunu 11 Haziran günü yapacak ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 18 Haziranda çoğunluk aranmaksızın ikinci oturumunda genel kurulunu gerçekleştirecek.