Silivrispor'da Kritik Karar: Başkan Murat Yıldız Kongreye Gidiyor

Silivrispor Başkanı Murat Yıldız, kulüp binasında düzenlediği kapsamlı basın toplantısında, yaklaşık bir buçuk aylık görev süresinde yürütülen çalışmaları ve alınan kritik kararı kamuoyuyla paylaştı. Yıldız, kulübün zarar görmemesi adına olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu.

“Belirsizlikle Aldık, Düzenle Devrediyoruz”

Göreve geldiklerinde ciddi bir kaosla karşı karşıya olduklarını belirten Yıldız, 14 futbolcunun disiplin süreci, ödenmemiş alacaklar ve TFF’ye taşınan dosyalarla kulübün yönetilemez hale geldiğini ifade etti. Kısa sürede 8 futbolcu transferi gerçekleştirildiğini, A Takım’ın yeniden ayağa kaldırıldığını ve devre arasına sorunsuz girildiğini vurguladı.

Mali Disiplin ve Borç Freni

Kulübün mali yapısına acil müdahale ettiklerini aktaran Yıldız, SGK yapılandırmasının bozulması halinde yaklaşık 10 milyon TL’lik ek borç riski bulunduğunu, yapılan ödemelerle bu riskin ortadan kaldırıldığını söyledi. Gereksiz haciz ve senet süreçlerinin de önüne geçildiğini belirten Yıldız, toplamda 15–20 milyon TL’yi aşan olası borçlanmanın engellendiğini kaydetti.

Altyapıda Yapısal Değişim

Sadece A Takım değil, altyapıda da köklü bir dönüşüm hedeflediklerini ifade eden Yıldız, tam zamanlı çalışma esasına dayalı yeni bir futbol akademisi anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi. Altyapıdan A Takım’a geçişi güçlendirecek koordinatörlük sistemi kurulduğunu açıkladı.

Hukuki Süreç ve Kongre Kararı

Başkan Yıldız, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan ve spor mevzuatında engel sayılabilecek bir dosya nedeniyle bakanlık nezdinde yürüyen sürecin henüz netleşmemesi üzerine, kulübü riske atmamak adına kongre kararı aldıklarını duyurdu. “Koltuk sevdalısı değilim. Kulübün zarar görme ihtimali bile beni rahatsız eder” dedi.

Tarih Netleşti

Silivrispor’un olağanüstü kongresinin, çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Yıldız, yeni yönetime tam destek vereceklerini, transfer sürecinde de kulübün yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Silivrispor’un Geleceği Aydınlık”

Basın mensuplarına, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Murat Yıldız, “Silivrispor tertemiz, düzenli ve borç riski azaltılmış bir şekilde kongreye gidiyor. Bu camianın geleceği için mücadelemiz sürecek” diyerek sözlerini tamamladı.