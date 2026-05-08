Silivrispor'da kritik kongre öncesi dikkat çeken açıklamalar: Cemil Kızılkaya projelerini anlattı

Silivrispor’da yaklaşan kongre öncesi başkan adaylarından Cemil Kızılkaya, Metropol FM’de Radyo Programcısı Kamil Bilici’nin hazırlayıp sunduğu “Bi Spor” programına konuk oldu. Programda Silivrispor’un mevcut durumu, altyapı çalışmaları, tesis projeleri ve kulübün geleceğine ilişkin hedefler konuşuldu.

Kızılkaya, Silivrispor’un son dönemde sık sık kongre süreci yaşamasının camia üzerinde yorgunluk oluşturduğunu ancak kulübün yeniden ayağa kalkabilecek güce sahip olduğunu söyledi. Daha önce de başkan adayı olduğunu hatırlatan Kızılkaya, “Silivrispor’a katacaklarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden yeniden aday olduk” ifadelerini kullandı.

“Silivrispor yeniden şehirle bütünleşmeli”

Kulübün sadece saha sonuçlarıyla değil şehir aidiyetiyle güçleneceğini belirten Kızılkaya, sponsor gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Forma sponsorluğu, stat reklam alanları ve şehir desteğinin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, Silivrispor’un yeniden bir heyecan oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Kızılkaya, “Silivri’ye giren herkes Silivrispor’un varlığını hissetmeli. Bayraklarla, aidiyet duygusuyla yeniden güçlü bir atmosfer oluşturacağız” dedi.

Altyapıya özel vurgu

Programda özellikle altyapı konusuna değinen Kızılkaya, Silivri’de yetişen genç futbolcuların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Amatör kulüplerle güçlü iletişim kuracaklarını belirten Kızılkaya, Silivri’de yaşayan çocukların Silivrispor formasıyla sahaya çıkmasının şehirdeki sahiplenme duygusunu artıracağını ifade etti.

Altyapıdan yetişen futbolcuların ilerleyen süreçte kulübe ekonomik katkı sağlayabileceğini de belirten Kızılkaya, bu yapının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tesis ve kalıcı gelir projeleri

Silivrispor’un kalıcı gelir kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Kızılkaya, tesisleşme konusunda hazırlıkları olduğunu açıkladı. Kulübe ait sosyal alanlar ve altyapı tesisleri oluşturmak istediklerini ifade eden Kızılkaya, Silivrispor’un geleceğinin planlı bir yapı ile güçleneceğini söyledi.

Program sonunda yaklaşan kongreye tüm spor camiasını davet eden Kızılkaya, kongrenin birlik ve istişare ortamında gerçekleşmesini temenni etti.