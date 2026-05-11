Silivrispor'da milyonluk icra krizi büyüyor

Silivrispor’da son günlerde gündeme gelen icra tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, kulübe ayın 5’inde icra dosyasının tebliğ edildiğini belirterek, geçmiş döneme ilişkin mali tabloyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çolakoğlu, Murat Yıldız’ın başkanlığının resmî olarak onaylanmadığını ifade ederek, “Murat Bey için başkan demiyorum, çünkü başkanlığı onaylanmadı” dedi.

“Resmî evraklarda Murat Yıldız’ın adı yok”

Kulüp kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çolakoğlu, Murat Yıldız adına Silivrispor’a yapılmış bağış kaydı bulunmadığını öne sürdü. Çolakoğlu, yalnızca Serdar Şahin döneminde 150 bin TL’lik prim ödemesine ait bir bağış makbuzu gördüklerini belirtti.

Çolakoğlu, bazı paraların farklı kişiler üzerinden kulübe gönderildiğini ve bu ödemelerin gecikme faiziyle geri alınmak üzere yapıldığını iddia etti.

“82 milyonluk ödenek göremedik”

Göreve geldiklerinde kulübün mali yüküyle karşılaştıklarını söyleyen Çolakoğlu, önceki dönemlerde dile getirilen 82 milyon TL’lik ödeneğe ilişkin herhangi bir kayıt göremediklerini ifade etti.

Çolakoğlu, kendi dönemlerinde lig sonuna kadar yaklaşık 19 milyon TL’lik bütçe planladıklarını, bunun önemli bölümünün karşılıksız bağış yoluyla karşılandığını söyledi.

“Silivrispor’u borçlandırmadık”

Silivrispor’da görev yapmanın zorlaştığını vurgulayan Nuri Çolakoğlu, kendi yönetim dönemlerinde kulübü 1 TL dahi borçlandırmadıklarını belirtti.

Çolakoğlu, “Biz borçlandırmıyoruz, siliyoruz. Verdiğimiz tüm paraları bağış olarak verdik” ifadelerini kullandı.

“Kendi dönemimize ait borç kalmasın”

Kulübün mevcut borçlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Çolakoğlu, geçmiş döneme ait bazı alacaklarla ilgili temasların devam ettiğini söyledi.

Silivrispor’da icra dosyasıyla başlayan tartışmanın, önümüzdeki günlerde kulüp kayıtları ve mali belgeler üzerinden daha da netleşmesi bekleniyor.