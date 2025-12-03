Silivrispor'da Protokol Trafiği Hızlandı: İlk Durak Kaymakamlık ve Belediye

Silivrispor Kulüp Başkanı Murat Yıldız, yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak adına protokol ziyaretlerine hız verdi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde ilk durak Silivri Kaymakamı Tolga Toğan oldu.

Kaymakam Toğan’a Yeni Dönem Sunumu

Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında yapılan görüşmede Yıldız, Silivrispor’un yeni dönem hedeflerini, kulüpte planlanan yapılanmayı ve yürütülecek projeleri Kaymakam Toğan’a aktardı. İlçe sporunun geleceğine dair karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada Başkan Yıldız, Kaymakam Toğan’ı hafta sonu oynanacak Silivrispor – Bulvarspor karşılaşmasına davet etti.

Kaymakam Toğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kulübe başarılar diledi.

Başkan Balcıoğlu ile Verimli Buluşma

Silivrispor Yönetimi, ikinci protokol ziyaretini Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na gerçekleştirdi. Kendisi de geçmiş yıllarda Silivrispor forması giyen Başkan Balcıoğlu ile yapılan görüşmede kulübün hazırladığı Acil Eylem Planı sunuldu.

Kulübün mevcut durumu, acil ihtiyaçları ve kısa vadeli hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, Yıldız ve yönetimi Balcıoğlu’na bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Bora Balcıoğlu ise Silivrispor’un her zaman yanında olduklarını vurgulayarak kulübe başarı temennisinde bulundu.

Silivrispor yönetiminin protokol ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.