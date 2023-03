Silivrispor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı 1-0

TAKİP ET

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmel üstü bir mücadeleye sahne olan maçta son gülen ev sahibi Silivrispor oldu. Maça her iki takım da kontrollü başladı. Özellikle orta sahada yoğun bir mücadeleye sahne olan maçta hücuma dönük atakların hemen hemen hepsi sönük geçse de her iki takımın da defansları bu maçta fazlasıyla yoruldu. Müsabakanın 18.dakikasında Doğugücü ceza alanı önünde topla buluşan Tayfur Emre düzgün bir vuruyla topu ağlara yolladı ve durumu Silivri lehine 1-0 yaptı. Bu golle birlikte ilk yarıda başka gol olmadı ve müsabaka 1-0 Silivrispor lehine tamamlandı.



İkinci yarıda oyunu daha çok kendi sahasında kabul eden Silivrispor’da defans ve orta saha rakip takımın hücum organizasyonlarına şans tanımadı. Özellikle ikinci yarıda her iki takımın defans oyuncuları hatasız oynayarak kalelerini gole kapattılar. Silivrispor bu sonuçla puanını 54 yaparak zirvedeki yerini korurken rakibi Doğugücü ise 41 puanda kalarak il kontenjanından düşme potasına girdi. Silivrispor hafta sonu ise bir başka iddialı ekiplerinden Gülcük takımı ile deplasmanda mücadele edecek.