Silivrispor'da Üst Düzey Ziyaret

Silivrispor Kulüp Başkanı Murat Yıldız, bugün kulüp binasında ilçe sporuna uzun yıllardır emek veren önemli isimleri konuk etti. Ziyarete; Silivrispor’un önceki dönem başkanlarından Nuri Çolakoğlu, eski ikinci başkan Selim Kasarcı, Silivri’nin tanınmış simalarından, kent sporuna katkılarıyla bilinen Mimar Metin Karakaş ile Royel Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım katıldı.

Ziyarette konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Yıldız, dün kamuoyuyla paylaşılan Silivrispor Acil Eylem Planı kapsamında kulübün orta ve uzun vadeli hedeflerini detaylarıyla anlattı. Yıldız, özellikle Çolakoğlu ve Kasarcı’nın tecrübelerinin kendileri için büyük bir rehber niteliği taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişe saygı, geleceğe vizyon… Bu kulübü yönetirken temel düsturumuz bu. Bugün attığımız her adımda, geçmişte Silivrispor’a emek veren herkesin birikiminden güç alıyoruz.”

Ziyaretin bir diğer önemli gündem başlığı ise Mimar Metin Karakaş ile yapılan değerlendirmeler oldu. Silivrispor’un ve daha geniş çerçevede Silivri’deki gençlerin sportif geleceğini yakından ilgilendiren, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bakanlık ve kamu kurumu ziyaretlerinin yol haritası ele alındı. Yıldız, Karakaş’ın yönlendirmelerinin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Başkan Yıldız, Royel Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım’ın da daha adaylık açıklanmadan önce verdiği destek mesajlarının kendisini onore ettiğini ifade etti.

Görüşme sonunda konuklarına teşekkür eden Murat Yıldız, birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivrispor’un geleceğine yön verme kararlılığını yineledi.