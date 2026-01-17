Silivrispor'da Yeni Dönem: Başkan Nuri Çolakoğlu

Silivrispor’da bugün gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Nuri Çolakoğlu seçildi. Kulüpte yeni bir dönem resmen başladı.

Kongrede Güven Tazelendi

Silivrispor’un bugün yapılan kongresi, camianın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen kongrede, başkan adayı Nuri Çolakoğlu üyelerin oylarıyla Silivrispor’un yeni başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından salonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

“Silivrispor’u Hak Ettiği Yere Taşıyacağız”

Başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Nuri Çolakoğlu, kendisine duyulan güven için kongre üyelerine teşekkür ederek, Silivrispor’u sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışacaklarını ifade etti. Çolakoğlu, futbolun sahada konuşacağı, emeğin ve disiplinin esas alınacağı bir dönem vurgusu yaptı.

Yeni Yönetimle Yeni Hedefler

Yeni yönetim kuruluyla birlikte göreve başlayan Çolakoğlu’nun, altyapıdan A takıma kadar kulübün tüm dinamiklerini kapsayan bir yol haritası oluşturması bekleniyor. Camia içinde, Silivrispor’un yeniden istikrarlı ve yarışmacı bir kimliğe kavuşacağı yönünde beklenti oluştu.

Camiada Birlik Mesajı

Kongrenin ardından yapılan değerlendirmelerde, Silivrispor’un ortak bir değer olduğu vurgulanırken, yeni yönetime destek çağrıları dikkat çekti. Silivrispor’da Nuri Çolakoğlu başkanlığındaki yeni dönemin, kulüp adına önemli bir başlangıç olması hedefleniyor.