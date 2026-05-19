Silivrispor'da yeni dönem: Başkanlık koltuğuna Cemil Kızılkaya oturdu

Silivrispor’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kulübün yeni başkanı Cemil Kızılkaya oldu. Yoğun katılımın yaşandığı kongrede delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Kızılkaya, rakibi Savaş Sandıkçı’yı açık ara geride bırakarak başkanlığa seçildi.

Gerçekleştirilen seçimde Cemil Kızılkaya 155 oy alırken, Savaş Sandıkçı 36 oyda kaldı. Kongrede ortaya çıkan oy farkı dikkat çekerken, delegelerin tercihini değişim ve yeni yönetim anlayışından yana kullandığı görüldü.

Salonda büyük coşku yaşandı

Sonuçların açıklanmasının ardından kongre salonunda büyük sevinç yaşandı. Başkan seçilen Cemil Kızılkaya ve ekibi tebrikleri kabul ederken, Silivrispor camiasında yeni dönem için heyecan oluştu.

Kongrede Cemil Kızılkaya’nın yönetim kurulu listesi de delegelere sunuldu. Yeni yönetimde iş dünyası ve spor camiasından isimlerin yer aldığı öğrenildi. Oluşturulan ekibin, Silivrispor’u hem sportif başarı hem de kurumsal yapı açısından daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Taraftarlardan destek mesajları

Kongrenin ardından taraftarlar ve camia üyeleri sosyal medya üzerinden yeni yönetime başarı mesajları paylaştı. Özellikle genç ve dinamik yönetim anlayışının kulübe yeni bir enerji katacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Silivrispor’da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gözler şimdi yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ve takımın sportif hedeflerine çevrildi.