Silivrispor'da Yeni Dönem Başladı

Silivrispor’un olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi. Kulüpte yaklaşık 6 aydır başkanlık görevini yürüten Serdar Şahin, yaptığı duygusal konuşmayla görevini bırakırken, delegelerin desteğiyle Murat Yıldız yeni başkan olarak seçildi. Kongreye Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yaptığı güçlü mesajlar damga vurdu.

“Çok yalnız kaldım” diyerek veda etti

Kongrenin açılış konuşmasını yapan eski başkan Serdar Şahin, görevi bırakma kararını şu sözlerle açıkladı:

“Silivrispor için çok çaba gösterdim ama gerçekten çok yalnız kaldım. Kulübümüz zarar görmesin diye bu kararı aldık. Murat Başkanımıza başarılar diliyorum. Bıraksam da Silivrispor’un her zaman yanındayım.”

Salondan uzun süre alkış alan Şahin’e camiadan destek mesajları yükseldi.

Balcıoğlu: “Silivrispor’u siyasete karıştırmam, kimseye adaylık için kapı göstermem”

Ardından kürsüye çıkan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kulübün geçmişte siyasi müdahalelerle yıpratıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Silivrispor bu kentin ortak değeridir. Belediye başkanı kulüp seçimlerine karışmaz. ‘Aday olacaksan önce gel bana sor’ denilen dönemleri biz yaşadık. Bu anlayışı reddediyorum. Benim görevim seçilene destek olmak, Silivrispor’un yanında durmaktır.”

Balcıoğlu, meclisten geçen yeni destek paketlerini hatırlatarak kulübe olan katkıların artarak süreceğini vurguladı. Konuşmasının sonunda şehitleri anarak birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.



Murat Yıldız: “Yepyeni bir anlayışın ateşini yakıyoruz”

Alkışlar ve “Murat Başkan” tezahüratları eşliğinde kürsüye gelen yeni başkan Murat Yıldız, duygusal ve kararlı bir konuşma yaptı:

“Bugün yeni bir dönemin ateşini yakıyoruz. Geçmişe saygı, geleceğe vizyonla yola çıkıyoruz. Bu camiayı kimse tek başına ileriye taşıyamaz. Tüm Silivri ile birlikte başaracağız.”

Yıldız, görevi devreden Serdar Şahin’e ve önceki tüm yönetimlere teşekkür ederek, birlik içinde hareket edeceklerini, kulübün tüm paydaşlarıyla buluşarak yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Silivrispor’da yeni sayfa

Kongre sonunda Murat Yıldız, Silivrispor’un yeni başkanı olarak seçilirken salonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Camianın yeni döneme umutla baktığı görülürken, kulübün geleceğine dair güçlü bir dayanışma atmosferi oluştu.