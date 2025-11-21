Silivrispor'da Yeni Dönem: Kurumsallaşma Odaklı Yönetim Yapısı Açıklandı

Başkan Yıldız, her sese kulak veren, kucaklayıcı bir yönetim anlayışını daha güçlü ve kurumsal bir yapıyla taçlandırdıklarını belirtti.

Yeni Görevlendirme Yapısı Kamuoyuna Açıklandı

Açıklanan yönetim yapılanmasında kulübün dört başkan yardımcısı, kendi uzmanlık alanlarına göre sorumluluk üstlenerek görev dağılımını netleştirdi:

İBRAHİM SARI – Başkan Yardımcısı

• Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

• Taraftar ve STK İlişkileri Sorumlusu

MÜRSEL TÜRK – Başkan Yardımcısı

• 1. Futbol Şube Sorumlusu

• Altyapı ve Amatör Kulüpler Sorumlusu

• 3. Tesis ve Lojistik Sorumlusu

RAMAZAN YILDIRIM – Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter)

• Hukuk ve Disiplin Sorumlusu

ALİ AYYILDIZ – Başkan Yardımcısı

• Mali İşler Sorumlusu

• Sponsorluk ve Proje Geliştirme Sorumlusu

“Daha Güçlü, Daha Planlı Ve Daha Kurumsal Bir Yapıdayız”

Başkan Murat Yıldız, yeni dönemin hem kulübe hem de Silivri’ye önemli katkılar sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Silivrispor olarak geçmişten aldığımız güçle, geleceğe vizyoner bir anlayışla ilerlemeye devam ediyoruz. Hem kucaklayıcı bir yönetim anlayışını sürdürüyor hem de kurumsal yapımızı güçlendiren adımları kararlılıkla atıyoruz. Birbirinden kıymetli ekip arkadaşlarımızla güçlü bir görevlendirme yapısı oluşturduk. Yeni dönemin camiamıza ve güzel Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte başaracağız.”

Silivrispor’da Yeni Dönem Resmen Başladı

Yeni yönetim kadrosunun göreve başlamasıyla birlikte Silivrispor, planlı, kurumsal ve vizyoner bir yönetim modeli hedeflediğini kamuoyuna ilan etti.

Kulüp yönetimi, taraftarları ve tüm Silivri halkını ortak hedef olan başarıya birlikte yürümeye davet ediyor.