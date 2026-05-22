Silivrispor'da Yeni Dönem Resmen Başladı: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Silivri’nin köklü spor kulüplerinden Silivrispor’da yeni yönetim yapılanması resmiyet kazandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı tamamlanırken, yeni dönemde kulübün sportif, kurumsal ve organizasyonel süreçlerine yön verecek isimler de belli oldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Silivrispor Kulüp Başkanı Cemil Kızılkaya, yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini ileterek alınan ve ilerleyen süreçte alınacak kararların kulüp adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Bugün Silivrispor Kulübü binamızda yaptığımız ilk toplantımızda yönetim görev dağılımı yaptık. Tüm yöneticilerimize üstün başarılar diliyorum. Aldığımız ve alacağımız kararlar Silivrispor’a hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.

Yönetimin üst kadrosu belli oldu

Yapılan görevlendirme kapsamında Kulüp Başkanlığı görevini Cemil Kızılkaya üstlenirken, Başkan Vekilliği görevine Nuray Koçer getirildi. İkinci Başkanlık görevini Ali Tonta üstlenirken, As Başkanlık görevine ise Yekta Güreş seçildi. Genel Sekreterlik görevine Gürkan Güzdemir getirilirken, Genel Kaptanlık görevlerinde M. Uğur Babayiğit, Aydın Algül ve Şaban Korhan yer aldı.

Basın Sözcülüğü görevini Yekta Güreş üstlenirken, Futbol Şube Sorumluluğuna Turgay Sezginer, Nasuf Aktaş ve Salim Aytaç getirildi.

Kulübün tanıtım ve ticari yapılanma süreçlerinde görev alacak Reklam ve Pazarlama Sorumluluğu görevleri Aytaç Tuna, Atilla Yıldız ve Kerim Efe Karadağ’a verildi.

Mali süreçlerin yönetiminde görev üstlenecek Sayman (Mali İşler) biriminde ise M. Hakan Albağ, Alperen Türköz ve Akın Dalyan yer aldı.

Altyapı ve tesis yapılanmaları şekillendi

Silivrispor’un geleceğine yön verecek altyapı organizasyonlarında da görev dağılımı netleşti. Futbol Alt Yapı Sorumluluğu görevlerine Sinan Küçükyıldırım, Aydın Güzdemir ve Hayati Erdoğan getirildi.

Amatör Spor Kulüpleri Sorumluluğu görevlerini Ali Tonta, Murat Kanbay ve Aydın Güzdemir üstlenirken, Futbol Okulları Sorumluluğuna ise Sinan Küçükyıldırım, Mehmet Şirin Aksu ve Nesrin Akın seçildi.

Kulübün fiziksel altyapısı ve tesis süreçlerinde görev alacak Tesisler Sorumluluğu görevleri Atilla Yıldız, Müslim Çakır ve Ömür Bozkurt’a verildi. Tesis Geliştirme Sorumluluğu görevlerinde ise İbrahim Güler, Kahraman Çelik ve Hüsamettin Serbest yer aldı.

Stat Sorumluluğu görevlerini Bilal Aslan ve Serhat Ateş üstlenirken, Hukuk İşleri Sorumlusu olarak Özcan Öztürk görevlendirildi.

Taraftar, dış ilişkiler ve kurumsal gelişim alanlarında yeni yapılanma

Kulüp ile taraftar arasındaki iletişim süreçlerini yönetecek Taraftar Sorumluluğu görevlerine Murat Kanbay, Ahmet Arslan ve Ramazan Akkıvanç getirildi.

Dış İlişkiler ve TFF Sorumluluğu görevleri Alperen Türköz ve Ali Tonta’ya verilirken, kulübün gelişim süreçlerine katkı sağlayacak İş Geliştirme ve AR-GE Sorumluluğu görevlerini Gürkan Ölçer, Arif Kanık ve Fatih Tüfek üstlendi.

Atilla Yıldız ayrıca Sekreterlik görevini de üstlenerek yönetim içerisindeki ikinci sorumluluğunu aldı.

Yeni yönetim yapılanmasının ardından Silivrispor’da gözler yeni sezona çevrilirken, kulübün sportif başarı hedeflerinin yanı sıra kurumsal gelişim, altyapı yatırımları ve organizasyonel güçlenme başlıklarında da önemli adımlar atılması bekleniyor.

Yeni dönemin Silivrispor camiasına hayırlı olması temennileriyle birlikte, kulüp yönetiminin “Birlikte Çok Güçlü” anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.