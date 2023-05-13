Silivrispor'dan dillere destan Şampiyonluk balosu

İki yıllık bir aranın ardından ismini tekrar profesyonel lige yazdıran Silivrisporlular şampiyonluk balosunda gönlünce eğlendi. Uğur Babayiğit’in sahibi olduğu Silivri Palmiye Düğün Salonu’nda yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile gerçekleşen kutlamalara sponsorlar, gece için bilet alarak destekte bulunanlarla birlikte kulüp başkan yönetim ve aileleri katıldı. TFF 3.Lig ekiplerinden Silivrispor’dan dillere destan bir şampiyonluk gecesi. Mavi kırmızılıların önceki hafta sahilde yaptığı şampiyonluk kutlamalarının ardından Palmiye Restaurant’ta düzenlediği şampiyonluk gecesinde salon şampiyon Silivrispor sesleriyle inledi. Binin üzerinde davetliye ev sahipliği yapan gecede masalar dolup taştı. Eğlencenin zirveye çıktığı gecede şampiyonlukla noktalanan sezonun sonunda davetliler vur patlasın çal oynasın eğlendi. Silivrisporlu yöneticiler gecenin mükemmel geçmesi, davetlilerin doyasıya eğlenmesi ve kutlamaların Silivrispor’un adına yakışır şekilde geçmesi için elinden geleni yaparken geceye ev sahipliği yapan Palmiye Restoran İşletmecisi Uğur Babayiğit de mükemmel bir misafirperverliğe imza attı. Şampiyonluk gecesinin ilerleyen saatlerinde Silivrispor’a destekleri, hizmetleri ve emekleri nedeniyle futbolculara, yöneticilere, iş insanlarına ve sponsorlara teşekkür plaketi verildi. Törenin ardından bir konuşma yapan kulüp başkanı Akgün Duru haziran ayındaki kongrede yeniden aday olmayacağını belirterek 2 yıllık süre içinde görevlerini yaptıklarını, takımı 3.Lige çıkardıklarını söyledi.

BAŞKAN AKGÜN DURU VEDA ETTİ

Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, Silivrispor’un şampiyonluk gecesinde flaş açıklamalara imza attı. Taraftarlara bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ederek haziran ayında kongrelerinin olduğunu, aday olmayacağını söyleyerek veda etti. Duru yaptığı konuşmada taraftarlara seslenerek “Bugüne kadar verdiğiniz sonsuz destekler için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah hepinizden razı olsun. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tam 2 sene geçti. Yine burada sizlerin desteğiyle göreve geldik. İlk senemizde finale çıkarak penaltılarla 3. Ligin direğinden döndük. Bu sene Allah nasip etti 3. Lige çıktık. Daha önce 18 yıl beklediğimiz 3. Lige amatöre düştükten sadece 2 sene sonra yeniden çıktık.

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SİLİVRİSPOR HEPİMİZİN

Benim görevim de burada bitti. Arkamızdan gelecek olan arkadaşlar bu işi daha iyi yapacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler bayrağı arkamızdan gelecek yeni arkadaşlara devredeceğiz. Çünkü maalesef kurumlarla gerekli iletişimi kuramadık. Burada hata bizden de kaynaklanmış olabilir karşı taraftan da. Ancak yerimize gelecek olan arkadaşlar inanıyorum ki yerel yönetimlerden daha iyi destek alacaktır. Bizler görevimizi şampiyonlukla taçlandırdık. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Silivrispor hepimizin.” dedi.

Konuşmanın ardından salonda alkış tufanı koparken Duru’nun da oldukça duygusal dakikalar yaşadığı gözlendi.

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