Silivrispor'dan giyim ve battaniye desteği

Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Ege Piriştine ve Kulüp Müdürü Ekrem Kavak ile birlikte kulüp ürün satış mağazasında ne kadar ürün varsa hepsi paketlendi. Bu ürünlerle birlikte battaniye desteği de paketlere eklendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise, “Nasıl ki sevinçler hepimizinse, kederler, acılarımız ve üzüntülerimiz hepimizin. Bu nedenle mağazamızda ne kadar ürünümüz varsa hepsini depremde ihtiyaç sahiplerine gönderdik. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ege Piriştine ve Kulüp Müdürümüz Ekrem Kavak ile birlikte paketlenmesi yapılan tüm malzemeler ilgili birimlere teslim edildi” denildi.