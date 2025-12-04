Silivrispor'dan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Ziyaret

Silivrispor Kulüp Başkanı Murat Yıldız ve Yönetim Kurulu, Silivri İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan İpekoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Silivrispor'dan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Ziyaret
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivrispor’un yeni dönem planlamaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, kulübün ilçedeki sağlık kurumlarıyla yapacağı işbirlikleri ele alındı. Görüşmede özellikle sporcu sağlığı, periyodik muayeneler, sağlık taramaları ve acil müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Silivrispor yönetimi, yeni sezonda hem profesyonel hem altyapı sporcularının sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, yerel sağlık kuruluşlarıyla daha düzenli ve sistematik bir işbirliği modeli geliştirmek istediklerini ifade etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gerçekleşen ziyaretin sonunda karşılıklı iyi niyet temennileri paylaşılırken, ortak çalışma alanlarının ilerleyen dönemde resmi protokollerle güçlendirilmesi bekleniyor.