Silivrispor'dan İlçe Sporuna Ortak Yatırım Hamlesi

Spor Yatırımları Masaya Yatırıldı

Silivrispor Kulüp Başkanı Cemil Kızılkaya, yönetim kurulu üyeleri Atilla Yıldız, Aydın Güzdemir, Ali Tonta, Gürkan Güzdemir ve Mehmet Şirin Aksu ile birlikte Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Silivri'de sporun gelişimine yönelik yürütülebilecek çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, ilçede planlanan sportif yatırımlar, mevcut spor tesislerinin durumu ve altyapının güçlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

Gençler İçin Daha Modern Tesisler

Toplantıda özellikle genç sporcuların daha modern, güvenli ve donanımlı tesislerde spor yapabilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. İlçedeki spor altyapısının geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapılırken, yeni yatırım alanları da gündeme geldi.

İş Birliği Mesajı Verildi

Silivrispor yönetimi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı arasındaki görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin Silivri sporunun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sporun her branşta daha da gelişmesi için koordinasyon içinde çalışılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretin sonunda Silivrispor yönetimi, misafirperverliği dolayısıyla Seyithan Dağıstanlı'ya teşekkür ederek, Silivri sporuna değer katacak her projede iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.