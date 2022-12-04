Silivrispor'dan iş kazası 1-3

Silivrispor evinde oynadığı Gölcükspor maçında kalesinde yediği ikinci gol ve üçüncü golde bariz ofsayt gerekçesiyle uzun süre itirazlarını yaptıysa da gollerin iptalini sağlayamadı ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı. Maça konuk takım hızlı başladı ve maçın daha 7.dakikasında Silivri savunmasının arkasına iyi sarkan Serbay Yağız golünü attı ve durumu 0-1 yaptı. Bu golün şokunu atlatamayan Silivrispor 17. dakikada yine defansın arkasına sarkan Serbay Yağız’ın golüne engel olamadı ve durum birden 0-2 oldu. Atılan ikinci gole Silivrispor uzun süre ofsayt gerekçesiyle itiraz etse de sonuç değişmedi. Maçın 26. dakikasında Silivrispor penaltı atışı kazandı. Kazanılan penaltı atışını Engin Gülle kullandı ve köşeyi tahmin eden Gölcük kalecisi kurtardı. Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gölcük takımının üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya baskılı bir oyun anlayışı ile başlayan Silivrispor defansını önde kurmaya başladı. Müsabakanın 58.dakikasında defansın arkasına atılan topa iyi bir çıkış yapan Gölcüklü oyuncu Burak Toker durumu 3-0 yaptı. Bu golden sonra da ofsayt gerekçesiyle uzun itirazlar yapıldı. Maçın 85.dakikasında Muhammet Yeşilyurt Silivrispor adına golünü attı ve durum 1-3 oldu. Bu golden sonra iyice yorulan Gölcük takımı oyuncuları ile Silivrisporlu oyuncular arasında yaşanan ağız dalaşının ardından Silivrili oyuncu Engin Gülle kırmızı kartla 90+4.dakikada oyun dışı kaldı. Müsabaka konuk takım Gölcükspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.