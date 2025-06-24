Silivrispor'dan Jandarma Komutanı Dağıstan'a Ziyaret
Silivrispor Başkanı Serdar Şahin ve yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Dağıstan'ı ziyaret etti.
Silivrispor Kulübü Başkanı Serdar Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Dağıstan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Silivrispor’un faaliyetleri, ilçedeki spor altyapısına katkıları ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Şahin, Jandarma Teşkilatı’nın toplumsal huzur ve güvenlikteki önemine dikkat çekerek, Binbaşı Dağıstan’a misafirperverliği için teşekkür etti.