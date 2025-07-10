Silivrispor'dan Kurum Ziyaretleri: Serdar Şahin'den Esnaf Odası ve AK Parti İlçe Başkanlığı'na Ziyaret

Nuray Koçer’e Nezaket Ziyareti

Silivrispor Kulübü Başkanı Serdar Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Nuray Koçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, kulüp ile yerel esnafın dayanışmasının önemi vurgulandı. Serdar Şahin ve beraberindeki heyet, desteklerinden ötürü Nuray Koçer’e teşekkür etti. Koçer ise Silivrispor’un Silivri’nin marka değeri olduğunu belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

AK Parti İlçe Başkanlığı’nda Gençlik ve Spor Gündemi

Silivrispor heyeti aynı gün AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret ederek İlçe Başkanı ve yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede, Silivrispor’un kurumsal yapısının güçlendirilmesi, gençliğe ve spora yönelik projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. İlçe Başkanı, kulübün gelişimi için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

“Silivrispor’un Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Her iki ziyarette de Serdar Şahin ve yönetimine görevlerinde başarılar dilenirken, kulübün ilçeye kattığı değer vurgulandı. Yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Serdar Şahin ve değerli yönetim kuruluna teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hem kulübümüze hem de ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Silivrispor’un her zaman yanındayız.” denildi.

