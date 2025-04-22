Silivrispor'dan Play-Off Öncesi Kamuoyuna Duyuru: 'Hedefimizden Vazgeçmiş Değiliz'

Silivrispor, sezon başında belirledikleri “yarışmacı takım” hedefi doğrultusunda Play-Off biletini haftalar öncesinden garantilediklerini belirtirken, inişli çıkışlı performanslara rağmen takımın istikrarlı bir şekilde son iki sezondur 56 haftadır Play-Off potasında yer aldığını vurguladı.

"Hedefimizden asla vazgeçmedik"

Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Motivasyon sağlamak adına zaman zaman şampiyonlukla ilgili beyanlarımız oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Play-Off maçları sonunda üst lige çıkma şansımız diğer tüm takımlar kadar bizim de mevcuttur. Teknik heyetimize, oyuncularımıza ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ederiz.”

“Son düdüğe kadar mücadele” mesajı

Yönetim, kulübün hiçbir geliri olmamasına rağmen büyük bir özveriyle yürütülen bu süreçte başarısızlıktan korkmadan görev aldıklarını belirtti ve Play-Off yolculuğunda birlik çağrısı yaptı:

“Galibiyetlerde coşturan da, kötü futbolda üzen de aynı oyuncu grubudur. Bu yüzden son düdüğe kadar üst lig hedefimizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Büyük Silivrispor taraftarına, Play-Off sürecinde gösterecekleri destek için şimdiden teşekkür ederiz.”