Silivrispor'dan Şampiyonluk Çağrısı: 'Şimdi Değilse Ne Zaman?'

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonunun ilk yarısını şampiyonluk potasında tamamlayan takımın, sezonun geri kalanında da şampiyonluk için kararlı bir şekilde mücadele edeceğini vurguladı. Başkan Çolakoğlu, taraftarlara ve ilçe halkına önemli bir çağrıda bulunarak, takıma destek olma zamanının tam da şimdi olduğunu belirtti.

Kulüp tarafından başlatılan “Bayrak Bizden Destek Sizden” kampanyası ile Silivrispor, taraftarların manevi desteğini görsel bir şölene dönüştürmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında, Silivrispor bayrakları temin edilerek ilçenin her köşesinin kulübün renkleriyle donatılması planlanıyor. Böylece Silivri’nin marka değerlerinden biri olan Silivrispor’un şampiyonluk yolundaki motivasyonu güçlendirilecek.

Başkan Çolakoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi değilse ne zaman? İlçemizin gururu olan Silivrispor’umuz, büyük bir azimle yoluna devam ediyor. Haydi Silivri, şehrimizi bayraklarla donatalım ve bu şampiyonluğu birlikte kutlayalım!”

Destek Olmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Silivrispor taraftarları ve ilçe halkı, “Bayrak Bizden Destek Sizden” kampanyasına katılarak, hem şehrin her köşesini Silivrispor bayraklarıyla süsleyebilir hem de takımlarına moral desteği sağlayabilir. Bayrak siparişi için kulübün kurumsal numarası olan 0535 722 1957 üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Haydi Silivri, şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşayalım! ❤️????