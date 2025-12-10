Silivrispor'dan SİAD Başkanı Hakan Kocabaş'a anlamlı ziyaret

Silivrispor Kulüp Başkanı Murat Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş’ı ziyaret ederek kulübün mevcut durumu ve yeni dönem hedefleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Ziyarette, ilçenin ekonomik gücü ile spor camiası arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

“Silivri’nin tüm dinamikleriyle birlikte yürüyeceğiz”

Kulüp Başkanı Murat Yıldız, ortak akıl ve katılımcılığın esas olduğu bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek;

“Silivrispor’u hak ettiği noktaya taşımak için ilçemizin tüm değerleriyle sürekli diyalog halindeyiz. İş dünyamızın desteği, şehrimizin takımına güç katacaktır” dedi.

Kocabaş’a forma takdimi

Ziyaret kapsamında Silivrispor yönetimi, şanlı Silivrispor formasıyla SİAD Başkanı Hakan Kocabaş’a teşekkürlerini sundu. Yıldız, Kocabaş’ın ilçe ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekerek;

“Sanayicilerimizi ve iş insanlarımızı önemsiyoruz. Silivrispor’un geleceği adına güçlü iletişimimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İş dünyasından destek mesajı

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Silivrispor yönetimine başarılar diledi. Kocabaş, iş dünyasının Silivri’nin ortak değerlerine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.