Silivrispor'dan TFF'ye çağrı

Duru açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin içinde bulunduğu zor dönem içerisinde 2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi zor şartlarda gruplarını lider olarak bitiren 12 grup lider takımlarımızdan 9 takım Play-off müsabakaları sonucunda 3. Lig'e çıkacaktır. Geride kalan 3 futbol takımımızın da mağdur olmamaları ve 1 yıl boyunca verdikleri maddi ve manevi mücadeleleri için profesyonel liglere alınması kulüplerimizin ve futbolun yüzünü güldürecek ve birçok ilimize, ilçelerimize yeni bir heyecan ve sevinç yaşatacaktır. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu yönde karar almasını umut ediyor ve bekliyoruz. Sadece 3 takımın profesyonel lig sevinci yaşayamayacağı bir play off oynanması yerine, grubunu lider olarak bitiren tüm takımların hakkının teslim edilmesinin çok daha hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz. Tüm lider takımlar 3. lige alınsın, her şampiyonun hakkı verilsin" dedi.