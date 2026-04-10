Silivrispor'dan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Çifte Başarı

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, 30 Mart–3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda kulübün sponsor olduğu sporcuların önemli dereceler elde ettiğini duyurdu.

Çolakoğlu, turnuvada mücadele eden sporculardan Gülşah Kıyak Uymaz’ın Türkiye şampiyonu olduğunu, İbrahim Üstüner’in ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdiğini belirtti. Elde edilen bu derecelerin hem Silivrispor camiası hem de Silivri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Çolakoğlu, sporcuların ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Silivrispor’un farklı branşlarda sporculara destek vermeyi sürdürdüğünü de dile getiren Nuri Çolakoğlu, “Bizleri ve ilçemizi gururlandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.