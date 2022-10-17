Silivrispor emin adımlarla 1-0

Sahaya mutlak galibiyet için çıkan Silivrispor, ilk yarıda rakip kalede birçok kez gol pozisyonu bulmasına rağmen istediğini yapamadı. İlk yarı karşılıklı ataklarla başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarıda etkisini arttıran Silivrispor, 77. dakikada Muhammet Yeşilyurt ile altın değerinde üç puanı 1-0’lık skorla alarak hanesine yazdırmasını bildi. Haftayı üç puanla kapayan Silivrispor, 9 puan ve averajla Doğugücüspor’un gerisinde ikinci sırada tamamladı.