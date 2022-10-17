Silivrispor emin adımlarla 1-0
TFF BAL, Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirve hesapları yapan Silivrispor, Kocaeli deplasmanında karşılaştığı Yuvacıkspor'u ikinci yarıda bulduğu tek golle mağlup etti.
Sahaya mutlak galibiyet için çıkan Silivrispor, ilk yarıda rakip kalede birçok kez gol pozisyonu bulmasına rağmen istediğini yapamadı. İlk yarı karşılıklı ataklarla başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarıda etkisini arttıran Silivrispor, 77. dakikada Muhammet Yeşilyurt ile altın değerinde üç puanı 1-0’lık skorla alarak hanesine yazdırmasını bildi. Haftayı üç puanla kapayan Silivrispor, 9 puan ve averajla Doğugücüspor’un gerisinde ikinci sırada tamamladı.