Silivrispor Hırs Küpü!

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Silivrispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı kritik Sinop karşılaşması için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen kırmızı-mavililer, çalışmalarını aralıksız şekilde tamamlıyor.

Teknik Direktör Özcan Karakiraz yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda futbolcuların yüksek istek, yüksek tempo ve üst düzey mücadele görüntüsü dikkat çekiyor. Koşu, pas ve taktik ağırlıklı geçen idmanlarda tüm oyuncular forma için ciddi bir rekabetin içine girmiş durumda.

Teknik heyet, takım içerisindeki motivasyonun üst seviyede olduğunu vurgularken, zorlu deplasman öncesi ortaya konulan görüntünün camiaya güven verdiğinin altını çiziyor. Oyuncu grubu ise Sinop’tan galibiyetle dönmeye kilitlenmiş durumda.

Hedef Net: 3 Puan

Silivrispor, Sinop deplasmanından üç puan çıkararak hem çıkışını sürdürmek hem de taraftarına kritik bir galibiyet armağan etmek istiyor.