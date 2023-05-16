Silivrispor için esnaflar ele verdi

Silivri ilçesinin renkli kişiliklerinden Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer de gecede yer alarak Silivrispor’un şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Koçer’le birlikte Silivri’nin önde gelen mali müşavirlerinden Yılmaz Kandemir ve iş insanı Ahmet Maşalacı da Silivrispor’un gecesinde hazır bulunarak gece boyunca Silivrispor bayrakları salladı. Üç isim bir araya gelince de ortak konu Silivrispor’un şampiyonluğu oldu. Gecede esnafların Silivrispor’a gösterdiği destek mavi kırmızılı camiayı da memnun etti. Bu arada Çatalca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Baysal Ergün de gecede boy göstererek esnaf-kulüp dayanışmasına güzel bir örnek daha eklemiş oldu.