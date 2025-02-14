Silivrispor İsmi ve Amblemi Tescillendi!
Silivrispor Kulübü, ismini ve amblemini marka tesciliyle koruma altına aldı. Mevcut yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen başvuru sonucunda, kulübün adı ve logosu 10 yıllık süreyle resmi olarak tescillendi.
Silivrispor Kulübü, ismini ve amblemini marka tesciliyle koruma altına aldı. Mevcut yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen başvuru sonucunda, kulübün adı ve logosu 10 yıllık süreyle resmi olarak tescillendi.
Kulüp yönetimi, Silivrispor’un değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceklerini vurgularken, Silivri'nin köklü spor kulübü olarak markalaşma sürecini tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Silivrispor, sadece bir spor kulübü olmanın ötesinde, Silivri’nin adını spor camiasında duyurmaya devam ediyor!