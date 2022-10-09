Silivrispor keyiften 4 köşe 4-0

Profesyonellik yolunda emin adımlarla ilerleyen Silivrispor evinde taraftarının önünde bir rakibini daha yendi. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda İstanbul temsilcilerinden Haliç ile karşılaşan Silivrispor güçlü rakibi karşısında etkili oyunuyla sonuca gitmesini bildi. Maça hızlı başlayan Silivrispor maçın 14.dakikasında Ali Aras Altuntaş’ın attığı golle maçta 1- 0 öne geçti. Bu golün ardından gelişen atakta topla buluşan tecrübeli golcü Emre durumu 2-0 yapan golü kaydetti. İlk yarı atılan bu gollerle tamamlandı. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Silivrispor oyunu kontrolünde tutmayı başardı. Müsabakanın 81.dakikasında Muhammet Yeşilyurt’un attığı golle durumu 3-0 getirmiş oldu. Müsabakanın 90.dakikasında Kerem Aydın sahneye çıktı ve son sözü söyledi 4-0. Silivrispor aldığı bu galibiyetle puanını 6 yaparken Haliç ise ilk maçta aldığı beraberlikle 1 puanda kaldı.