Silivrispor Kongresinde Tek Liste: Çolakoğlu'nun Yönetimi Netleşiyor

Silivrispor’da yarın yapılacak kongrede tek listeyle seçime gidilmesi öngörülürken, eski başkanlardan Nuri Çolakoğlu’nun yönetim listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Tek Listeyle Kongre Beklentisi

Silivrispor Kulübü’nün yarın gerçekleştirilecek olağan kongresinde, seçimin tek liste üzerinden yapılması bekleniyor. Kongre öncesi kulislerde oluşan mutabakatın ardından, adaylık sürecine ilişkin belirsizlikler büyük ölçüde giderildi.

Yönetim Listesi Alfabetik Olarak Hazırlandı

Eski başkanlardan Nuri Çolakoğlu’nun kongreye sunacağı yönetim listesinin alfabetik sıraya göre hazırlandığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, listede yer alan isimler arasında görev dağılımı kongre sonrasında yapılacak.

Görev Dağılımı Kongre Sonrası

Yönetim anlayışında ortak akıl ve istişare vurgusu öne çıkarken, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve diğer görev alanlarının kongrenin ardından yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında netleştirilmesi planlanıyor.

Kulüpte İstikrar Vurgusu

Silivrispor camiasında, tek listeyle girilmesi beklenen kongrenin kulüpte istikrarı güçlendirmesi ve yeni döneme daha sağlam bir başlangıç yapılmasına katkı sunması hedefleniyor. Kongrede alınacak kararların, kulübün sportif ve kurumsal geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Silivrispor Kongresi, yarın yapılacak oturumla birlikte yeni dönemin yol haritasını da netleştirmiş olacak.

