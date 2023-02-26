Silivrispor lige hazır olduğunu gösterdi 5-3

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmele yakın bir mücadeleye sahne olan maçta adeta gol şov vardı. Özellikle ilk yarı ideale yakın bir kadro ile sahaya çıkan Silivrispor müsabakanın ilk yarısını 4-1 kazandı. İkinci yarı ise tamamen genç bir kadro ile sahaya çıkan Silivri takımı maçı 5-3 kazanmasını bildi. Maça hızlı başlayan Silivrispor oldu. Müsabakanın 11.dakikasında Arif ceza sahası ön çizgisinde topla buluştuğu anda çıkardığı sert şut gol oldu ve maç 1-0 oldu. Müsabakanın 23.dakikasında Mehmet sağ kanattan yaptığı bindirme ile Kapaklı ceza alanı içine kadar girdi paralel pas çıkaracakmış gibi yaptı ve direk kaleye gönderdiği top gol oldu ve durum 2-0 oldu. Kapaklı ceza sahası içinde topla buluşan Fuat 38. dakikada düzgün bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Müsabakanın 42.dakikasında sol kanatta topla buluşan ilk golün sahibi Arif çok sert çektiği şut gol oldu ve maç 4-0 oldu. Silivri defansının ofsayt gerekçesiyle durduğu pozisyonu iyi takip eden Kapaklılı oyuncu Şaban durumu 4-1 yaptı, İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İKİNCİ YARI KADROLAR DEĞİŞTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 53.dakikada Semih ile durumu 4-2 yaptı. 58.dakikada Silivri defansının anlaşmazlığından yararlanan Semih durumu 4-3 yaptı. Müsabakanın 87.dakikasında Silivrisporlu oyuncu Muhammet golünü buldu ve maçı 5-3 yaptı. Bu golle birlikte başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.



HER İKİ TAKIM DA HAZIR GÖZÜKTÜ

Doksan dakikalık mücadelenin sonunda özellikle ilk ve ikinci yarıda performanslarıyla takımlar ligleri için hazır bir görüntü verdi.