Silivrispor Moral Yemeğinde Çanta Sofrası'nda Buluştu
Yeni Sezon Öncesi Moral Depoladılar Yeni yönetimi, yeni teknik ekibi ve yenilenen kadrosuyla Cumartesi günü sezonun ilk maçına çıkacak olan Silivrispor, moral yemeğinde bir araya geldi. Eski Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu ile eski 2. Başkan Selim Kasarcı'nın işletmecisi olduğu Çanta Sofrası, kırmızı-mavilileri ağırladı.
Murat Yıldız: Bu Kulüp Hepimizin
Kulüp Başkanı Murat Yıldız, organizasyonunu üstlendiği yemekte kısa bir konuşma yaparak hem teşekkür etti hem de birlik mesajı verdi. Yıldız şöyle konuştu:
“Sevgili Nuri ve Selim Başkanlarımızın yeni mekânına hayırlı olsuna gelememiştim. Bu vesileyle, yıllarca emek verdikleri evlatlarını da alarak geldim. Bu kulübe bugüne kadar emek veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu kulüp hepimizin. İnanıyorum ki Cumartesi günü deplasmandan puanla döneceğiz ve bu yemek bize uğurlu gelecek.”
Yemekte Moral Yüksekti
Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada teknik ekip, futbolcular ve yöneticilerin motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. Takım, hafta sonu oynanacak kritik deplasman mücadelesi öncesinde moral depolayarak hazırlıklarını sürdürdü.