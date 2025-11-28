Silivrispor Moral Yemeğinde Çanta Sofrası'nda Buluştu

Murat Yıldız: Bu Kulüp Hepimizin

Kulüp Başkanı Murat Yıldız, organizasyonunu üstlendiği yemekte kısa bir konuşma yaparak hem teşekkür etti hem de birlik mesajı verdi. Yıldız şöyle konuştu:

“Sevgili Nuri ve Selim Başkanlarımızın yeni mekânına hayırlı olsuna gelememiştim. Bu vesileyle, yıllarca emek verdikleri evlatlarını da alarak geldim. Bu kulübe bugüne kadar emek veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu kulüp hepimizin. İnanıyorum ki Cumartesi günü deplasmandan puanla döneceğiz ve bu yemek bize uğurlu gelecek.”

Yemekte Moral Yüksekti

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada teknik ekip, futbolcular ve yöneticilerin motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. Takım, hafta sonu oynanacak kritik deplasman mücadelesi öncesinde moral depolayarak hazırlıklarını sürdürdü.